Аксенов заявил о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ
Аксенов заявил о сбитом средствами ПВО в Крыму беспилотнике ВСУСюжетРакетные удары по Украине:
В северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — добавил он.
Другие подробности о произошедшем глава Крыма не сообщил.
В конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму. Он также пообещал, что количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться.