Аксенов заявил о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ

Аксенов заявил о сбитом средствами ПВО в Крыму беспилотнике ВСУ

В северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — добавил он.

Другие подробности о произошедшем глава Крыма не сообщил.

В конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму. Он также пообещал, что количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

