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19:30, 9 сентября 2023Россия

Аксенов заявил о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ

Аксенов заявил о сбитом средствами ПВО в Крыму беспилотнике ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — добавил он.

Другие подробности о произошедшем глава Крыма не сообщил.

В конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму. Он также пообещал, что количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

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    Варвара Кошечкина
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