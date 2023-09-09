На Украине раскрыли объем западной помощи

Премьер Шмыгаль: помощь Запада Украине с начала 2023 года составила $30 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, на какую сумму западные страны оказали помощь Киеву. Его слова приводит агентство ТАСС.

Шмыгаль раскрыл объем западной помощи и уточнил, что с начала 2023 года она составила 30 миллиардов долларов. «Кроме того, есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7», — подчеркнул он.

Украинский премьер уточнил, что макрофинансовая помощь союзников позволяет Киеву оплачивать расходы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Шмыгаль назвал объем средств, направленных на восстановление Украины. По его словам, она превышает 60 миллиардов гривен — порядка 1,6 миллиарда долларов. Премьер Украины добавил, что темпы восстановления экономики страны растут.