Названа направленная на восстановление Украины сумма денег

Премьер Украины Шмыгаль: на восстановление страны было направлено $1,6 миллиарда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале назвал сумму денег, которая была направлена на восстановление страны. По его словам, она превышает 60 миллиардов гривен (около 1,6 миллиарда долларов).

«Более 60 миллиардов гривен уже направлено на быстрое восстановление, в частности, на разминирование, восстановление жилья людей, восстановление и защиту критической инфраструктуры», — написал он.

Политик добавил, что темпы восстановления украинской экономики растут.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что страна будет готова вступить в Евросоюз (ЕС) в течение ближайших двух лет, но членом НАТО страна может стать и раньше этого срока.