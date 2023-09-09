На Украине заявили о готовности вступить в ЕС в ближайшие два года

Власти Украины заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года

Украина будет готова вступить в Евросоюз (ЕС) в течение ближайших двух лет, но членом НАТО страна может стать и раньше этого срока. Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки» (признано в РФ СМИ-иноагентом) заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она отметила, что ход военных действий в стране будет определять политические рамки решения о предоставлении Киеву членства в ЕС. По словам Стефанишиной, когда вооруженный конфликт завершится, власти смогут сделать «в десять раз больше», чем сейчас, чтобы решение о вступлении было принято скорее.

Как утверждает вице-премьер, в настоящее время Украина составляет значительную часть европейской экономики, является крупнейшим рынком Европы и входит в двадцатку лидеров по импорту различных видов продукции. Кроме того, Киев заключил соглашение о либерализации в торговле с ЕС.