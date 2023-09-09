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23:50, 9 сентября 2023Мир

В США предрекли сложности с выделением помощи для Украины

WP: Белому дому будет все сложнее добиваться от Конгресса помощи для Украины

Фото: Sergey Lantyukhov / Globallookpress.com

Руководству США с каждым разом будет все труднее добиваться от американских законодателей выделения денег из бюджета на предоставление помощи Киеву, пишет газета The Washington Post (WP).

Как уточнило издание, в основном это связано с республиканцами, некоторые из которых настаивают на отказе от значительных трат на Украину. Они критикуют администрацию президента США Джо Байдена за то, что Белый дом не предлагает Конгрессу «ни внятной стратегии, ни цели, ни сроков» относительно помощи Киеву.

Газета уточнила, что популярность помощи Украине ослабевает и среди демократов. Эксперты предрекли сложности с выделением денег для Киева в будущем.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что страны Запада будут готовы отказаться от военной помощи Украине только в том случае, если Киев объявит о своей полной капитуляции.

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    Марина Совина
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