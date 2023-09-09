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13:55, 9 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион и повредили ЛЭП

Гладков: под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье, повреждена ЛЭП
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала окраина села Староселье Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено», — написал он.

По его словам, пострадавших нет, в ближайшее время у месту происшествия прибудут аварийные бригады для того, чтобы приступить к ликвидации последствий обстрела.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат. В результате атаки, продолжил он, оказались повреждены три частных домовладения и одна хозпостройка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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