ВСУ обстреляли приграничный российский регион и повредили ЛЭП

Гладков: под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье, повреждена ЛЭП

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала окраина села Староселье Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено», — написал он.

По его словам, пострадавших нет, в ближайшее время у месту происшествия прибудут аварийные бригады для того, чтобы приступить к ликвидации последствий обстрела.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат. В результате атаки, продолжил он, оказались повреждены три частных домовладения и одна хозпостройка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.