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16:11, 8 сентября 2023Россия

В Белгородской области сбили БПЛА

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом беспилотнике

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет», — пояснил глава области.

В результате атаки, продолжил он, оказались повреждены три частных домовладения и одна хозпостройка. На место прибыли сотрудники аварийных и оперативных служб.

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Утром 8 сентября губернатор сообщал об обстреле украинскими войсками Новой Таволжанки. Тогда один из снарядов повредил хозяйственную постройку в частном домовладении. Затем Вооруженные силы Украины еще раз попытались атаковать белгородское село. В обоих случаях пострадавших не было.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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