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11:06, 8 сентября 2023Россия

Губернатор сообщил об обстреле приграничного российского региона

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Украинские войска обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка, уточнил губернатор. Этот населенный расположен вдоль по течению Северского Донца, окраина села находится менее чем в километре от российско-украинской границы.

Один из снарядов повредил хозяйственную постройку в частном домовладении. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается, добавил Гладков.

7 сентября ВСУ обстреляли территорию Брянской области из реактивной системы залпового огня «Град». Украинские военнослужащие выпустили по селу Случевск более 30 снарядов, что эквивалентно трем четвертям боекомплекта одной пусковой установки «Града».

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    Алан Босиков
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