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20:09, 7 сентября 2023Россия

ВСУ выпустили из «Града» более 30 снарядов по Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле региона из «Града»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. По населенному пункту из РСЗО "Град" украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов. К счастью, пострадавших нет», — пояснил он.

Из-за попадания одного снаряда, продолжил политик, огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Кроме того, оказалось частично нарушено энергоснабжение. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

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Ранее Богомаз сообщил о обстреле ВСУ села Демьянки Стародубского муниципального округа. По его словам, пострадавших нет, однако один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации не произошло.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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