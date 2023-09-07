ВСУ выпустили из «Града» более 30 снарядов по Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле региона из «Града»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. По населенному пункту из РСЗО "Град" украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов. К счастью, пострадавших нет», — пояснил он.

Из-за попадания одного снаряда, продолжил политик, огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Кроме того, оказалось частично нарушено энергоснабжение. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее Богомаз сообщил о обстреле ВСУ села Демьянки Стародубского муниципального округа. По его словам, пострадавших нет, однако один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации не произошло.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.