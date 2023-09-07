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19:10, 7 сентября 2023Россия

Снаряд ВСУ попал в крышу жилого дома в приграничном российском регионе

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Демьянки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации не произошло.

Губернатор добавил, что сейчас на месте работают оперативные службы и спецподразделения.

Кроме того, 7 сентября Брянскую область попытались атаковать четыре беспилотника ВСУ. Три из них были сбиты утром. Обломки одного из дронов при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала в Брянске.

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Еще один летательный аппарат перехватили средствами радиоэлектронной борьбы около 17:30 вечера. Беспилотник рухнул возле железной дороги в районе вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет.

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    Константин Лысяков
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