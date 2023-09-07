Снаряд ВСУ попал в крышу жилого дома в приграничном российском регионе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, пострадавших нет, однако один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации не произошло.
Губернатор добавил, что сейчас на месте работают оперативные службы и спецподразделения.
Кроме того, 7 сентября Брянскую область попытались атаковать четыре беспилотника ВСУ. Три из них были сбиты утром. Обломки одного из дронов при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала в Брянске.
Еще один летательный аппарат перехватили средствами радиоэлектронной борьбы около 17:30 вечера. Беспилотник рухнул возле железной дороги в районе вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет.