Снаряд ВСУ попал в крышу жилого дома в приграничном российском регионе

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Демьянки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации не произошло.

Губернатор добавил, что сейчас на месте работают оперативные службы и спецподразделения.

Кроме того, 7 сентября Брянскую область попытались атаковать четыре беспилотника ВСУ. Три из них были сбиты утром. Обломки одного из дронов при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала в Брянске.

Еще один летательный аппарат перехватили средствами радиоэлектронной борьбы около 17:30 вечера. Беспилотник рухнул возле железной дороги в районе вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет.