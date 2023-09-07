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18:02, 7 сентября 2023Россия

Минобороны подтвердило перехват еще одного беспилотника ВСУ в Брянской области

Минобороны России сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над территорией Брянской области был перехвачен еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Как сообщило ведомство, атака украинского дрона самолетного типа была пресечена около 17:30.

Таким образом ведомство подтвердило появившееся ранее сообщение главы Брянской области Александра Богомаза. Как рассказал губернатор, беспилотник ВСУ был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате дрон рухнул возле железной дороги в районе вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет.

Это уже четвертый беспилотник ВСУ, попытавший атаковать Брянскую область 7 сентября. Три других летательных аппарата были сбиты утром. Обломки одного из дронов при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала в Брянске.

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По мимо этого, 7 сентября ВСУ впервые атаковали с помощью дрона Волгоградскую область. Целью украинского беспилотника могла быть воинская часть в Городищенском районе.

Также два летательных аппарата сбили в Ростове-на-Дону, пострадал один человек. Еще один беспилотник уничтожен в Раменском городском округе Подмосковья.

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    Константин Лысяков
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