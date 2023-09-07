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15:58, 7 сентября 2023Россия

Названа возможная цель удара беспилотника ВСУ по Волгоградской области

SHOT: целью удара дрона ВСУ по Волгоградской области могла быть воинская часть
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Целью удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Волгоградской области могла быть воинская часть в Городищенском районе региона. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как стало известно изданию, дрон перехватили 7 сентября в 2:30 ночи примерно в 450 километрах от линии фронта.

Сообщения о первой с начала спецоперации атаке дрона на Волгоградскую область появились днем 7 сентября. Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, беспилотник был нейтрализован силами Минобороны России. Он подчеркнул, что гражданские и военные объекты не повреждены. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 7 сентября три беспилотника ВСУ также попытались атаковать Брянскую область. Еще два сбили в Ростове-на-Дону, пострадал один человек.

Кроме того, один беспилотник сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Пострадавших и разрушений нет.

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    Константин Лысяков
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