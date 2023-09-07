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15:44, 7 сентября 2023Россия

ВСУ впервые атаковали Волгоградскую область с помощью беспилотника

Mash: ВСУ впервые атаковали Волгоградскую область с помощью беспилотника

Фото: Roman Chop / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Волгоградскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, целью была воинская часть в Городищенском районе российского региона. Дрон перехватили за несколько километров до цели. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

Данные об атаке подтвердил губернатор Андрей Бочаров. Он также уточнил, что БПЛА был перехвачен и нейтрализован.

Рано утром 7 августа ВСУ предприняли попытку атаковать приграничную Брянскую область, а также Ростов-на-Дону.

Москва-Донбасс
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    Евгения Куликова
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