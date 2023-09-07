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07:36, 7 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило о попытке украинского дрона атаковать в российском регионе

Минобороны РФ сообщило о попытке беспилотника ВСУ атаковать в Брянской области

Фото: Globallookpress.com

В Брянской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дрон пытался атаковать объекты на территории России в четверг, 7 сентября, около 06:30 по московскому времени. «Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что на подлете к Брянску сбили третий беспилотник. Губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз рассказал, что обломки сбитого над Брянском дрона повредили железнодорожный вокзал.

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    Марина Совина
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