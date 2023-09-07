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07:30, 7 сентября 2023Россия

На подлете к Брянску сбили третий беспилотник

Губернатор Богомаз: на подлете к Брянску силами ПВО сбит еще один беспилотник

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На подлете к Брянску силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит третий беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата. Беспилотник сбит силами ПВО Министерства обороны РФ на подлете к городу Брянску», — заявил глава Брянской области.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор региона рассказал, что в небе над Брянском системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй беспилотник, его обломки повредили вокзал. Пострадавших нет.

До этого над Брянским районом был сбит еще один дрон. Пострадавших и разрушений не последовало, на место падения сбитого аппарата прибыли оперативные службы.

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    Марина Совина
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