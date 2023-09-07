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05:50, 7 сентября 2023Россия

Губернатор сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Губернатор Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом», — отметил глава региона.

Пострадавших и разрушений не последовало, на место падения сбитого аппарата прибыли оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 7 сентября были пресечены попытки атаковать территорию России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены в небе над территорией Ростовской и Московской областей.

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    Марина Совина
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