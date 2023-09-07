Минобороны сообщило о попытках атаковать территорию России с помощью БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА в Ростовской и Московской областях

В ночь на 7 сентября были пресечены попытки атаковать территорию России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены в небе над территорией Ростовской и Московской областей.

«7 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что два дрона были уничтожены с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) в небе над территорией Ростовской области, еще один — над Раменским районом Московской области.

Ранее о предотвращении атаки украинского беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собинин. По словам градоначальника, разрушений и пострадавших в результате падения осколков дрона нет.