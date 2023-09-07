Собянин сообщил о предотвращении атаки украинского БПЛА

Собянин заявил о пресечении попытки атаки БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собинин в своем Telegram-канале сообщил о о пресечении попытки атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на столицу.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — написал он.

По словам градоначальника, разрушений и пострадавших в результате падения осколков дрона нет. Он уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно об уничтожении беспилотника над территорией Брянской области. Он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).