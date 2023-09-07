Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:10, 7 сентября 2023Россия

Собянин сообщил о предотвращении атаки украинского БПЛА

Собянин заявил о пресечении попытки атаки БПЛА на Москву
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собинин в своем Telegram-канале сообщил о о пресечении попытки атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на столицу.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — написал он.

По словам градоначальника, разрушений и пострадавших в результате падения осколков дрона нет. Он уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно об уничтожении беспилотника над территорией Брянской области. Он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе произошел взрыв

    Военный аналитик рассказал о тактике российских войск вблизи Работино

    Обнаружена галактика с перпендикулярным кольцом

    Актриса Флоренс Пью вновь вышла в свет в оголяющем тело платье

    В США предрекли крах экономики Европы

    В Ростовской области раскрыли последствия падения двух дронов

    Россиянка побывала на Байкале и описала поездку фразой «больше туда не поеду»

    Собянин сообщил о предотвращении атаки украинского БПЛА

    В Ростовской области система ПВО сбила беспилотник

    Байден попросил не рассказывать врачам об отсутствии медицинской маски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости