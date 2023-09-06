ПВО уничтожила беспилотник в Брянской области

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области

Киев 5 сентября около 23:40 по московскому времени пытался атаковать объекты на российской территории беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) дрон был уничтожен над территорией Брянской области.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении силами ПВО беспилотника над территорией Белгородской области. До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Валуйском городском округе. На земле произошла последующая детонация устройства.

3 сентября Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью. Тогда беспилотник удалось ликвидировать средствами противовоздушной обороны (ПВО).