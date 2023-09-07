Обломки сбитого над Брянском беспилотника повредили железнодорожный вокзал

Брянский губернатор Богомаз заявил об еще одном сбитом беспилотнике ВСУ

В небе над Брянском системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, его обломки повредили вокзал. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей», — сообщил он.

По словам губернатора, на месте падения обломков дрона работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Сбитый над Брянском беспилотник — второй за утро четверга. До этого над Брянским районом был сбит другой беспилотник. Пострадавших и разрушений не последовало, на место падения сбитого аппарата прибыли оперативные службы.

Помимо Брянской области, 7 сентября ВСУ пытались атаковать Ростов-на-Дону и Москву. Один дрон, сбитый ПВО, упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской. Летевший в сторону столицы дрон сбили в Раменском городском округе.