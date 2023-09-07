В Ростовской области раскрыли последствия падения двух дронов

Губернатор Голубев: из-за падения дронов в Ростове-на-Дону пострадал человек

В Ростовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата, заявил губернатор региона Василий Голубев. Он написал об этом в Telegram-канале.

Глава региона раскрыл последствия инцидентов. По его словам, один дрон упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. В результате падения беспилотников повреждено несколько легковых автомобилей.

«Пострадал один человек, от госпитализации он отказался», — уточнил губернатор. В городе проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что около 03:00 (время совпадает с московским) в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки атаки украинского дрона на столицу.