В Ростовской области система ПВО сбила беспилотник

Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону сработала система ПВО, сбит беспилотник

В Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, последствия инцидента на земле уточняются. «Около 03:00 (время совпадает с московским) в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат», — подчеркнул он.

В августе в Таганроге Ростовской области на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой и флеш-картой. Дрон нашли на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». В связи с падением летательного аппарата, пришлось задержать поезд почти на полтора часа. Дрон изъяли правоохранительные органы, которые займутся изучением удавшихся отснять материалов.