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18:55, 23 августа 2023Россия

Стало известно о падении разведывательного беспилотника в Ростовской области

Shot: в Таганроге на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Таганроге Ростовской области на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой и флеш-картой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, аппарат был обнаружен утром 23 августа на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». На место прибыли полицейские, которые увидел дрон размерами 20х30 сантиметров. У беспилотника были встроенные камеры и флеш-карта на 64 гигабайта.

В связи с падением летательного аппарата, пришлось задержать поезд почти на полтора часа. Дрон изъяли правоохранительные органы. которые займутся изучением удавшихся отснять материалов.

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    Никита Абрамов
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