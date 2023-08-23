Стало известно о падении разведывательного беспилотника в Ростовской области

Shot: в Таганроге на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой

В Таганроге Ростовской области на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой и флеш-картой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, аппарат был обнаружен утром 23 августа на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». На место прибыли полицейские, которые увидел дрон размерами 20х30 сантиметров. У беспилотника были встроенные камеры и флеш-карта на 64 гигабайта.

В связи с падением летательного аппарата, пришлось задержать поезд почти на полтора часа. Дрон изъяли правоохранительные органы. которые займутся изучением удавшихся отснять материалов.