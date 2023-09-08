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12:50, 8 сентября 2023Россия

ВСУ второй раз за два часа обстреляли Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторном обстреле Новой Таволжанки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за два часа обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что повторному обстрелу со стороны Украины подверглось село Новая Таволжанка. Пострадавших при атаке нет, отметил Гладков.

«Осколками снаряда посечен фасад частного жилого домовладения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — добавил политик.

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До этого утром 8 сентября губернатор сообщал об обстреле украинскими войсками Новой Таволжанки. Тогда один из снарядов повредил хозяйственную постройку в частном домовладении. Пострадавших не, добавил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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