ВСУ второй раз за два часа обстреляли Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторном обстреле Новой Таволжанки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за два часа обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что повторному обстрелу со стороны Украины подверглось село Новая Таволжанка. Пострадавших при атаке нет, отметил Гладков.

«Осколками снаряда посечен фасад частного жилого домовладения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — добавил политик.

До этого утром 8 сентября губернатор сообщал об обстреле украинскими войсками Новой Таволжанки. Тогда один из снарядов повредил хозяйственную постройку в частном домовладении. Пострадавших не, добавил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.