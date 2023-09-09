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11:34, 9 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе с Азербайджаном

Пашинян заявил Макрону о готовности к срочным переговорам с Алиевым

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном. Об этом сообщается в Telegram-канале армянского правительства.

Во время беседы лидеры стран затронули вопросы «углубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, концентрации азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденции роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе».

Пашинян также выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленные на снижение напряженности на границе двух стран. Президент Франции, в свою очередь, заявил о намерении «поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе».

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При этом глава армянского правительства подтвердил свою приверженность пражским договоренностям от 6 октября 2022 года и брюссельскому соглашению от 14 мая 2023 года. Он отметил, что поддерживает идею решения всех вопросов «исключительно дипломатическими методами в конструктивной атмосфере».

Ранее в МИД Армении заявили, что Ереван не собирается обострять ситуацию с Азербайджаном и готов продолжать обсуждение механизмов деэскалации при первой возможности. В МИД также назвали ложными распространяемые Азербайджаном заявления о провокации со стороны Армении.

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