Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе с Азербайджаном

Пашинян заявил Макрону о готовности к срочным переговорам с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном. Об этом сообщается в Telegram-канале армянского правительства.

Во время беседы лидеры стран затронули вопросы «углубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, концентрации азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденции роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе».

Пашинян также выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленные на снижение напряженности на границе двух стран. Президент Франции, в свою очередь, заявил о намерении «поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе».

При этом глава армянского правительства подтвердил свою приверженность пражским договоренностям от 6 октября 2022 года и брюссельскому соглашению от 14 мая 2023 года. Он отметил, что поддерживает идею решения всех вопросов «исключительно дипломатическими методами в конструктивной атмосфере».

Ранее в МИД Армении заявили, что Ереван не собирается обострять ситуацию с Азербайджаном и готов продолжать обсуждение механизмов деэскалации при первой возможности. В МИД также назвали ложными распространяемые Азербайджаном заявления о провокации со стороны Армении.