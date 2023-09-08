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22:19, 8 сентября 2023Бывший СССР

В Армении заявили об отсутствии намерения обострять отношения с Азербайджаном

МИД Армении: Ереван не намерен обострять ситуацию с Азербайджаном

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В МИД Армении заявили, что Ереван не намерен обострять ситуацию с Азербайджаном и готов продолжать обсуждение механизмов деэскалации при первой возможности. Об этом сказано в официальном сообщении ведомства.

«Республика Армения по-прежнему привержена решению существующих проблем с Азербайджаном исключительно дипломатическим путем», — отмечается в заявлении.

В МИД также отметили, что «распространяемые Азербайджаном заявления о провокации со стороны Армении являются ложью».

«Обращаем внимание всех партнеров, заинтересованных в стабильности в регионе, на то, что Республика Армения готова продолжить обсуждения с Азербайджаном в этом направлении», — подчеркнули в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что миссия наблюдателей Евросоюза (ЕС) усилила мониторинг на приграничье Армении и Азербайджана на случай военных событий. Подчеркивалось, что европейские наблюдатели стремятся «способствовать снижению напряженности» своим присутствием.

В свою очередь, армянский премьер-министр Никол Пашинян 7 сентября заявил, что за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе ощутимо ухудшилась. По словам политика, Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы.

При этом ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предложил Армении письменно зафиксировать отказ от Карабаха.

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    Марина Совина
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