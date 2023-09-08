В Армении заявили об отсутствии намерения обострять отношения с Азербайджаном
В МИД Армении заявили, что Ереван не намерен обострять ситуацию с Азербайджаном и готов продолжать обсуждение механизмов деэскалации при первой возможности. Об этом сказано в официальном сообщении ведомства.
«Республика Армения по-прежнему привержена решению существующих проблем с Азербайджаном исключительно дипломатическим путем», — отмечается в заявлении.
В МИД также отметили, что «распространяемые Азербайджаном заявления о провокации со стороны Армении являются ложью».
«Обращаем внимание всех партнеров, заинтересованных в стабильности в регионе, на то, что Республика Армения готова продолжить обсуждения с Азербайджаном в этом направлении», — подчеркнули в дипведомстве.
Ранее сообщалось, что миссия наблюдателей Евросоюза (ЕС) усилила мониторинг на приграничье Армении и Азербайджана на случай военных событий. Подчеркивалось, что европейские наблюдатели стремятся «способствовать снижению напряженности» своим присутствием.
В свою очередь, армянский премьер-министр Никол Пашинян 7 сентября заявил, что за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе ощутимо ухудшилась. По словам политика, Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы.
При этом ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предложил Армении письменно зафиксировать отказ от Карабаха.