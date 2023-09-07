В Армении предупредили о риске «нового взрыва» в регионе

Премьер Пашинян: Азербайджан сосредоточил войска у Армении и Нагорного Карабаха

Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Об этом на заседании правительства заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе ощутимо ухудшилась. «Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах», — пояснил он.

Пашинян также обратился к международному сообществу и членам Совета безопасности ООН, предупредив их о риске «нового взрыва в регионе» и призвав принять серьезные меры. «Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность мирной повестке на основании соглашений в Брюсселе и в Праге, а также трехстороннему заявлению (о прекращении огня в Нагорном Карабахе — прим. «Ленты.ру»)», — добавил глава правительства.