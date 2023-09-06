Азербайджан предложил Армении письменно отказаться от Карабаха

МИД Азербайджана предложил Армении письменно зафиксировать отказ от Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предложил Армении письменно зафиксировать отказ от Нагорного Карабаха. Об этом он высказался в интервью агентству «Азертадж» и венгерскому изданию Magyar Demokrata.

По словам главы МИД, в Баку намерены оставить вражду между республиками и начать новый этап в двусторонних отношениях. При этом он обратил внимание, что в апреле Ереван выступил с устным признаем того, что Карабах не входил в состав Армении. «Теперь настало время подкрепить сказанное устно официальной подписью, а для этого требуется завершение работы над проектом мирного соглашения», — добавил Байрамов.

Дипломат также указал на то, что некоторые действия Армении противоречат заявлениям республики, что в свою очередь приводит к эскалации конфликта в регионе.

Ранее Байрамов заявлял, что в Азербайджане больше не будет серых зон, а единственным путем для армян Карабаха является обсуждение их будущего в составе республики. «Другого просто нет, так как все остальное нелегитимно. Это наша красная линия», — подчеркнул министр.