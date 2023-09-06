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17:03, 6 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан предложил Армении письменно отказаться от Карабаха

МИД Азербайджана предложил Армении письменно зафиксировать отказ от Карабаха

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предложил Армении письменно зафиксировать отказ от Нагорного Карабаха. Об этом он высказался в интервью агентству «Азертадж» и венгерскому изданию Magyar Demokrata.

По словам главы МИД, в Баку намерены оставить вражду между республиками и начать новый этап в двусторонних отношениях. При этом он обратил внимание, что в апреле Ереван выступил с устным признаем того, что Карабах не входил в состав Армении. «Теперь настало время подкрепить сказанное устно официальной подписью, а для этого требуется завершение работы над проектом мирного соглашения», — добавил Байрамов.

Дипломат также указал на то, что некоторые действия Армении противоречат заявлениям республики, что в свою очередь приводит к эскалации конфликта в регионе.

Ранее Байрамов заявлял, что в Азербайджане больше не будет серых зон, а единственным путем для армян Карабаха является обсуждение их будущего в составе республики. «Другого просто нет, так как все остальное нелегитимно. Это наша красная линия», — подчеркнул министр.

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    Георгий Нестеров
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