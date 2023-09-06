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15:14, 6 сентября 2023Бывший СССР

МИД Азербайджана назвал единственный путь для армян Карабаха

МИД Азербайджана: единственным путем для армян Карабаха является интеграция

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Азербайджане больше не будет серых зон, а единственным путем для армян Нагорного Карабаха является обсуждение их будущего в составе страны. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, его цитирует РИА Новости.

«Единственный путь [для армян Карабаха] — это диалог и обсуждение своего будущего в составе Азербайджана. Другого просто нет, так как все остальное нелегитимно. Это наша красная линия», — сказал он.

Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул, что в регионе есть незаконные военные формирования численностью примерно 10 тысяч человек. Байрамов назвал это серьезным источником напряжения. Кроме того, он добавил, что Лачинский коридор используют представители Международного комитета Красного Креста (МККК), они провозят в Карабах медикаменты и другое необходимое.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, но в Кремле не согласны с тезисами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев в Карабахе и уходе из региона.

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    Кристина Есикова
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