Миссия ЕС усилила мониторинг на границе Азербайджана и Армении

Миссия ЕС заявила об усилении мониторинга на приграничье Армении и Азербайджана

Миссия наблюдателей Евросоюза (ЕС) усилила мониторинг на приграничье Армении и Азербайджана на случай военных событий. Об этом миссия сообщила на своей странице в X (бывший Twitter).

«Наблюдательная миссия ЕС усилила свою патрульную деятельность в приграничных районах Гегаркуникской и Сюникской областей для наблюдения любых военных событий», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что европейские наблюдатели стремятся «способствовать снижению напряженности» своим присутствием.

Ранее в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что единственным вариантом для армян, проживающих в Карабахе, остается вхождение в состав страны. Свою позицию ведомство обозначило как «красную линию».