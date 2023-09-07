Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:40, 7 сентября 2023Бывший СССР

Миссия ЕС усилила мониторинг на границе Азербайджана и Армении

Миссия ЕС заявила об усилении мониторинга на приграничье Армении и Азербайджана

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Миссия наблюдателей Евросоюза (ЕС) усилила мониторинг на приграничье Армении и Азербайджана на случай военных событий. Об этом миссия сообщила на своей странице в X (бывший Twitter).

«Наблюдательная миссия ЕС усилила свою патрульную деятельность в приграничных районах Гегаркуникской и Сюникской областей для наблюдения любых военных событий», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что европейские наблюдатели стремятся «способствовать снижению напряженности» своим присутствием.

Ранее в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что единственным вариантом для армян, проживающих в Карабахе, остается вхождение в состав страны. Свою позицию ведомство обозначило как «красную линию».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск раскрыл свое участие в конфликте на Украине. Зачем он тайно отключил Starlink над Крымом?

    Названа причина госпитализации беременной Кортни Кардашьян

    Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

    Названа главная причина для покупки iPhone 15

    Перечислены главные проблемы уроков физкультуры в России

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    Девушка раскрыла дешевый метод удаления волос на лице

    Семерых членов «Ат-Такфир валь-Хиджры» осудили по статье об экстремизме

    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку

    В США оценили ситуацию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости