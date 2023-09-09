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15:33, 9 сентября 2023Интернет и СМИ

Гонорар Милохина уменьшился на полмиллиона рублей после возвращения в Россию

Гонорар блогера Милохина уменьшился на полмиллиона рублей после возвращения в РФ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Гонорар блогера Дани Милохина, вернувшегося из Дубая в Москву, уменьшился на полмиллиона рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, один из менеджеров блогера еще в августе сообщил телеканалам и артистам, занимающимся онлайн-проектами, что Милохин планирует вернуться в Москву. «Обновилась информация о гонораре Дани Милохина у организаторов мероприятий: гонорар упал с 1,5 до 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент известно о планах провести только одни съемки для онлайн-проекта с участием Милохина.

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Ранее сообщалось, что блогер разместил фотографии из летнего кафе неподалеку от Кремля, а также снимок храма Василия Блаженного на Красной площади.

В начале года Милохин признался, что лишился заработка, уехав из России. Блогер заявил, что ему перестали поступать рекламные предложения, поэтому он временно жил за счет друзей.

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    Варвара Кошечкина
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