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18:19, 9 сентября 2023Мир

Российские минные поля нестандартной глубины стали проблемой для ВСУ

BI назвал нестандартные минные поля ВС России проблемой для наступления ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские минные поля нестандартной глубины и проблемой для наступающих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на исследование военных экспертов Королевского объединенный института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса.

Украинцы не могут эффективно разминировать российские минные поля, поскольку теперь они могут достигать глубины в 500 метров, указывают обозреватели. «Стандартное российское минное поле имеет глубину около 120 метров, но россияне обнаружили, что Украина может ликвидировать такие поля советской установкой "УР-77 Метеорит" или американской M58 MICLIC», — говорится в публикации.

Кроме того, подчеркнули журналисты, разминированию препятствует прикрытие минных полей минометами, артиллерией и авиационными ударами с боевых вертолетов.

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    Александра Лисица
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