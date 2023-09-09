Российские минные поля нестандартной глубины стали проблемой для ВСУ

BI назвал нестандартные минные поля ВС России проблемой для наступления ВСУ

Российские минные поля нестандартной глубины и проблемой для наступающих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на исследование военных экспертов Королевского объединенный института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса.

Украинцы не могут эффективно разминировать российские минные поля, поскольку теперь они могут достигать глубины в 500 метров, указывают обозреватели. «Стандартное российское минное поле имеет глубину около 120 метров, но россияне обнаружили, что Украина может ликвидировать такие поля советской установкой "УР-77 Метеорит" или американской M58 MICLIC», — говорится в публикации.

Кроме того, подчеркнули журналисты, разминированию препятствует прикрытие минных полей минометами, артиллерией и авиационными ударами с боевых вертолетов.

Ранее американский наемник Мэттью Вандайк высказал предположение, что летом следующего года состоится наступление украинской армии с истребителями F-16. Он указал, что к тому времени Украина уже получит истребители.