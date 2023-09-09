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19:17, 9 сентября 2023Россия

В Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве Пригожина

Дело о наследстве основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина открыли в Петербурге

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Дело о наследстве основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилось в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным реестра, наследственное дело открыл нотариус Анатолий Акуленко из нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

Пригожину, согласно открытой информации, принадлежало 100 процентов акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Кроме того, он обладал 80 процентами акций ООО «Ритм» и 49 процентами акций российской кинокомпании «Аурум».

23 августа в Тверской области потерпел крушение принадлежавший Пригожину бизнес-джет Embraer Legacy 600. Кроме Пригожина, на борту находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Причины крушения самолета неизвестны. Сейчас по факту крушения СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Накануне житель Севастополя разгромил мемориал Пригожину и Уткину и попал под уголовную статью. Мемориал был установлен возле памятника адмиралу Владимиру Корнилову на площади 300-летия Российского Флота.

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    Александра Лисица
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