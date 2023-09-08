Россиянин разгромил мемориал Пригожину и Уткину и попал под уголовную статью

Baza: на жителя Севастополя завели дело после разгрома мемориала Пригожину

Житель Севастополя разгромил импровизированный мемориал бизнесмену Евгению Пригожину и командиру частной военной компании «Вагнер» Дмитрию Уткину и попал под уголовную статью. Об этом сообщила Baza в Telegram.

Как пишет издание, мемориал был установлен возле памятника адмиралу Владимиру Корнилову на площади 300-летия Российского Флота. 25 августа 21-летний россиянин ударил ногой по портретам Пригожина и Уткина, попав при этом и по флагу России, на котором стояли фотографии. После окриков свидетелей горожанин скрылся с места инцидента.

По данным канала, мужчину выследили и задержали полицейские. Следствие посчитало, что севастополец разнес мемориал из-за своего негативного отношения к российским властям. 7 сентября в отношении него возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом, максимальное наказание по которой составляет до года лишения свободы.

Пригожин и Уткин были в числе пассажиров бизнес-джета Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области. Выживших в катастрофе нет. По одной из версий, в отсек шасси самолета могла быть заложена бомба.

Ранее в Ростове-на-Дону пьяный дворник сорвал с поликлиники флаг России и попытался его сжечь. Инцидент попал на видео. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.