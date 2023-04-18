Дворник сорвал флаг России с поликлиники, пытался его сжечь и попал на видео

Baza: дворник сорвал флаг России с ростовской поликлиники и попытался его сжечь

Дворник сорвал флаг России с поликлиники в Ростове-на-Дону и попытался его сжечь. Действия мужчины попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На появившемся видеоролике видно, как мужчина стоит на козырьке медицинского учреждения. Он снимает российский триколор с фасада и сбрасывает на землю. Затем дебошир спускается и намеревается уничтожить флаг.

Позже выяснилось, что наличие флага на фасаде не устроило 57-летнего дворника, сотрудника ростовской поликлиники №4. По данным издания, мужчина перебрал со спиртными напитками посреди рабочего дня.

Его скрутили сотрудники Росгвардии. В отношении мужчины возбудили дело о надругательстве над государственным флагом, ему грозит до года колонии. Дворник в прошлом уже имел судимость за кражу.

В январе сообщалось, что в Тюмени сотрудницы налоговой инспекции подрались на рабочем месте под гимн России. Первая участница потасовки отказывалась слушать композицию, а ее коллега отметила, что таким сотрудницам не место в государственных органах. На место происшествия выезжали полицейские.