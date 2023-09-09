Российских журналистов на G20 поприветствовали на русском языке

Журналистов из России на саммите G20 поприветствовали на русском языке

Журналистов из России на саммите G20 поприветствовали на русском языке — им дали возможность попробовать голосовой онлайн-переводчик Bhashini, способный переводить речь на десятки языков в режиме реального времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что на саммите «двадцатки», который проходит в Индии, в этом году работают более четырех тысяч журналистов из разных стран. Для их удобства организаторы подключили к работе специально обученных волонтеров и перевели все материалы на английский язык.

В этом году на G20 также используется онлайн-переводчик Bhashini, который позволяет выбрать из 30 языков. По словам организаторов, приложение должно облегчить общению участникам форума и представителям прессы.

«Привет, как дела? Вы, ребята, пришли сюда сегодня, мы очень рады», — перевел Bhashini приветствие организаторов корреспонденту РИА Новости.

Ранее стало известно, что на саммите журналисты из разных стран выстраивались в очередь для фотографии с флагом России.