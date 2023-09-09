Журналисты на G20 выстроились в очередь для фото с флагом России

На саммите G20 журналисты выстраивались в очередь для фото с флагом России

На саммите Группы двадцати (G20) журналисты выстраивались в очередь для фотографии с флагом России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо, за то что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы — российская сторона — постарались и привезли», — сказала журналистка Екатерина Надольская, которая принесла на саммит флаг.

По ее словам, флаг России пользовался такой же популярностью на БРИКС. В Индии местные жители и журналисты очень уважительно относятся к России и ее президенту, добавила сотрудница СМИ.

Саммит «Большой двадцатки» проходит с 9 по 10 сентября в индийском Нью-Дели. Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в Евросоюзе, обсуждение предложенного Индией проекта заявления по Украине на саммите G20 было очень сложным и вызвало споры. В свою очередь, Bloomberg утверждает, что дипломаты «Большой двадцатки» согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине, которые впоследствии будут озвучены в заявлении по итогам саммита.