В G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине

Bloomberg: дипломаты стран G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине

Дипломаты стран Группы двадцати (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине, которые впоследствии будут озвучены в заявлении по итогам саммита G20. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По сообщению собеседников, при согласовании таких формулировок страны G20 смогли «преодолеть разногласия между Москвой» и некоторыми западными странами. Разногласия угрожали принятию совместного документа по итогам саммита, указывают источники.

Предварительно, формулировки итогового заявления будут схожи с теми, что были представлены по итогам прошлогоднего саммита на Бали. После согласования дипломатами формулировки должны быть одобрены лидерами G20.

Саммит «Большой двадцатки» проходит с 9 по 10 сентября в индийском Нью-Дели. Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в Европейском союзе (ЕС), обсуждение предложенного Индией проекта заявления по Украине на саммите G20 было очень сложным и вызвало споры.