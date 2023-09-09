Российские военные уничтожили еще один переданный ВСУ танк Challenger

«РВ»: российские военные уничтожили еще один танк Challenger 2 у села Работино

Российские военные уничтожили еще один британский танк Challenger 2, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также другую технику противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Очередной распиаренный британский "тяжелый" танк и другая боевая техника врага была уничтожена нашим десантом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что танк был выведен из строя на участке между селами Работино и Вербовое на запорожском направлении.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили второй по счету танк Challenger 2 в Запорожской области. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, он был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет».