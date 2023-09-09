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14:21, 9 сентября 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили второй танк Challenger 2

Рогов: российские войска уничтожили второй по счету британский танк Challenger 2

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, танк был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет». «На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они также хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам», — подчеркнул он.

По предварительной информации, танк Challenger 2 был подбит бойцами из 104-го полка 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.

5 сентября стало известно, что британский танк впервые с начала применения в 1994 году был уничтожен на поле боя российскими войсками. Глава британского Генштаба Патрик Сандерс, описывая реакцию на произошедшее, отметил, что военнослужащие королевства испытывают глубокую привязанность к своей технике.

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