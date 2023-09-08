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23:24, 8 сентября 2023Наука и техника

Глава генштаба Британии раскрыл свою реакцию на уничтожение Challenger 2

Глава генштаба Британии испытал сильные эмоции от уничтожения танка Challenger 2

Фото: Neil Hall / Reuters

Глава британского генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net раскрыл свою реакцию на уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции (СВО).

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — ответил Сандерс на вопрос о впечатлениях от увиденного.

Он пояснил, что британские военные испытывают глубокую привязанность к своей технике.

Вооруженные силы России подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области, рассказал врио главы региона Евгений Балицкий. Первую машину российские военные уничтожили 5 сентября в том же регионе около села Работино. Газета The Guardian сообщала, что Challenger 2 потеряли впервые с применения в 1994 году. Издание пишет, что один танк ликвидировали в Ираке в 2003 году, однако это произошло из-за попадания под дружественный огонь.

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    Марина Совина
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