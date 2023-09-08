Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 8 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

Балицкий: ВС РФ уничтожили второй британский танк Challenger 2, переданный ВСУ

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Вооруженные силы (ВС) России подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в боях два танка Challenger 2, и российские бойцы нанесли по ним удар с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) «Корнет». «Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали», — сказал он.

Кроме того, Балицкий сообщил, что всего на вооружении у ВСУ есть около семи танков Challenger 2, часть из них стоит под Степногорском, вторая часть в Орехове. «Наши "птички" видят их», — рассказал врио главы региона.

Ранее в сети появилось видео поражения британского танка Challenger 2 в районе села Работино в Запорожской области. «Танк был уничтожен в результате попадания ПТРК "Корнет" под башню», — уточнил военкор Юрий Котенок.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    Созданы химерные эмбрионы свиньи и человека

    Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68У

    Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск в зоне спецоперации

    Минобороны заявило от уничтожении 31 украинского беспилотника

    Сбивший полицейского в Москве объяснил свой поступок на видео

    Раскрыт идеальный планшет для показа мультиков детям

    Российские войска уничтожили украинскую станцию борьбы с БПЛА «Буковель-AD»

    В России воспитательница избила не спавших в тихий час детей и попала на видео

    В России школьник одним ударом порвал селезенку сверстнику в кабинете литературы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости