В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

Балицкий: ВС РФ уничтожили второй британский танк Challenger 2, переданный ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в боях два танка Challenger 2, и российские бойцы нанесли по ним удар с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) «Корнет». «Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали», — сказал он.

Кроме того, Балицкий сообщил, что всего на вооружении у ВСУ есть около семи танков Challenger 2, часть из них стоит под Степногорском, вторая часть в Орехове. «Наши "птички" видят их», — рассказал врио главы региона.

Ранее в сети появилось видео поражения британского танка Challenger 2 в районе села Работино в Запорожской области. «Танк был уничтожен в результате попадания ПТРК "Корнет" под башню», — уточнил военкор Юрий Котенок.

