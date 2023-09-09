Американец подхватил загадочную болезнь на Филиппинах

Американец прилетел на Филиппины и оказался на ИВЛ с загадочной болезнью

Американец Армандо Рамос подхватил загадочную болезнь во время поездки на Филиппины и теперь борется жизнь. На историю 53-летнего мужчины обратило внимание издание People.

Мужчина прилетел в страну по семейным делам и сначала ощутил симптомы, похожие на симптомы гриппа — усталость и боль в горле, — а после был госпитализирован и оказался на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После госпитализации его состояние стремительно ухудшалось: врачи диагностировали у него пневмоторакс, воспаление мозга, осложнения на сердце и печень, обнаружили первые признаки почечной недостаточности.

У Рамоса не нашли ни коронавируса, ни гриппа. Это загадка, мы не знаем, что с ним происходит. «Это так же страшно, как в пандемию, когда никто не знал, что делать. Вы лечите симптомы, но не понимаете их причины», — поделилась с журналистами дочь больного Эмма.

Рамос остается в критическом состоянии, но, по словам членов семьи, показатели функции почек и кислорода в крови у него улучшились. Сейчас семья с помощью краудфандинга собирает деньги на транспортировку больного домой.

Ранее туристка из Австралии нашла причину загадочной болезни в паразите спустя семь лет после отдыха в Таиланде. Путешественница рассказала, что самой большой проблемой за все эти годы была тошнота.