Экс-аналитик ЦРУ обвинил Вашингтон во лжи об успехах контрнаступления ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Вашингтон врет об успехах контрнаступления ВСУ

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom обвинил Вашингтон в том, что он дает ложную информацию об успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Таким образом он прокомментировал выступление госсекретаря Энтони Блинкена о возвращении украинскими войсками половины потерянной территории. «Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту! Лучше посмотри на "прогресс", не совершенный Украиной», — подчеркнул Джонсон.

Экс-аналитик отметил, что Вашингтон не понимает оборонительную тактику Москвы.

Ранее в США заявили, что успехи России в конфликте на Украине выявили уязвимость НАТО. Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Брайен отметил, что ВСУ «не смогли захватить подконтрольные России территории», поскольку предоставленное НАТО оружие оказалось неэффективным.