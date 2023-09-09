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21:42, 9 сентября 2023Мир

В США пожаловались на уничтоженную западную технику на Украине

MWM: военные ВС РФ массово прожигают броню передовой западной техники
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили настолько много западной бронетехники на Украине, что в США и Европе начали задумываться о ее эффективности. Об этом пишет портал Military Watch Magazine.

«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», — отмечается в публикации.

Авторы MWM отметили, что российские военные массово прожигают броню передовой западной техники даже с помощью недорогих отечественных противотанковых установок типа «Корнет». В США долгое время беспокоились передавать M1A1 Abrams Киеву, поскольку боялись массовых потерь этих машин в боях, способных нанести удар по имиджу американского военно-промышленного комплекса.

Ранее в США заявили о скорой поставке танков Abrams на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон также передаст Киеву боеприпасы для артиллерии, HIMARS, противотанковые системы и системы противовоздушной обороны (ПВО).

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    Марина Совина
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