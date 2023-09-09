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05:52, 9 сентября 2023Мир

В Германии рассказали об отправке Зеленским нового сигнала бедствия

Полковник Рихтер: жалобы Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком. Об этом рассказал полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер, пишет издание Die Welt.

«Да, конечно, это тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом. Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти», — ответил он на вопрос журналиста, являются ли публичные жалобы президента на уклоняющихся от мобилизации украинцев сигналом бедствия.

По мнению Рихтера, молодых мужчин, которые покинули Украину, «уже довольно много», а это число «имеет значение». Полковник также выразил мнение, что заявления Киева об уклонистах призваны в какой-то степени оказать давление на Запад. Однако прежде всего это говорит о наличии проблем с личным составом, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Польше невыгодно отдавать уклонистов, уехавших из Украины, так как они стали важным звеном экономики страны. Подчеркивалось, что бежавшие от мобилизации украинцы могут себя обеспечить и платить налоги, они заменили переехавших в другие страны Европы поляков.

Кроме того, боец Вооруженных сил Украины рассказал, что молодые люди готовы любыми способами избежать мобилизации, лишь бы не отправиться на фронт. По его словам, он также дезертировал после того, как посмотрел на происходящее в зоне боевых действий.

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    Марина Совина
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