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11:23, 10 сентября 2023Россия

Памфилова назвала число атак на ДЭГ

Элла Памфилова: отражено более 20 тысяч атак на ДЭГ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Председатель ЦИК России Элла Памфилова озвучила данные о ходе голосования по состоянию на 9 сентября 20:00 и рассказала о продолжении атак на ДЭГ.

«Продолжаются атаки на систему ДЭГ, на текущий момент уже отражено более 20 тысяч таких атак. Выявлено, в том числе, и несколько очень направленных, очень сложных воздействий на инфраструктуру ДЭГ», — сообщила она.

По словам Памфиловой, свой выбор уже сделали более трех миллионов избирателей в 25 регионах.

«В целом выборы проходят очень динамично. Нарушений немного, но ни одно из них не проходит мимо нас. Система, которую мы построили, настолько прозрачна, что максимально способствует тому, чтобы все тайное становилось явным», — сказала она.

Как отметила Памфилова, на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесской Республике уже проголосовали 47,44 процента, в Крыму — 15,49 процента, Красноярском крае — 23,99 процента, Липецкой области — 23,72 процента.

По голосованию в закс самыми активными регионами по голосованию стали Донецкая Народная Республика — 74,01 процента, Кемеровская область — 69,39 процента, Херсонская область — 62,68 процента, Луганская Народная Республика — 60,99 процента, Запорожская область — 53,01 процента.

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    Алена Шаповалова
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