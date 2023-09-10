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22:17, 10 сентября 2023Россия

В ЦИК рассказали о неизменных попытках дискредитировать выборы в России

Глава ЦИК Памфилова: попытки дискредитировать выборы в России были, есть и будут

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о продолжающихся попытках дискредитировать выборы в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Активные попытки дискредитировать выборы по всем направлениям были, есть и будут. Мы относимся у этому философски, спокойно», — сказала она. Памфилова добавила, что на такие попытки ЦИК будет отвечать фактами и реальными данными.

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    Марина Совина
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