В ЦИК рассказали о неизменных попытках дискредитировать выборы в России

Глава ЦИК Памфилова: попытки дискредитировать выборы в России были, есть и будут

Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о продолжающихся попытках дискредитировать выборы в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Активные попытки дискредитировать выборы по всем направлениям были, есть и будут. Мы относимся у этому философски, спокойно», — сказала она. Памфилова добавила, что на такие попытки ЦИК будет отвечать фактами и реальными данными.

