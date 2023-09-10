Видео с мигрантами из США попытались выдать за снятое в Мариуполе

Информация о привезенных в Мариуполь для голосования мигрантах оказалась ложной

В украинских Telegram-каналах попытались выдать снятое в 2022 году видео с мигрантами из США за кадры из Мариуполя, на которых людей якобы свозят в город для участия в голосовании.

На попавших в сеть кадрах видно, как из автобуса выходит группа мигрантов. Авторы постов указывают, что это якобы происходило в Мариуполе, людей привозили на избирательные участки. На самом деле видео снято в Вашингтоне в ночь на 25 декабря 2022 года. Возле резиденции вице-президента США Камалы Харрис высадили группу нелегальных мигрантов, привезенных из Техаса. Несмотря на холод, некоторые люди были одеты только в футболки. Им дали одеяла и посадили в другой автобус, который отправился в местную церковь.

Отмечалось, что ответственность за отправку мигрантов к резиденции вице-президента несет губернатор Техаса Грег Эббот. Белый дом назвал это «жестоким, опасным и позорным трюком».

Кроме того, на видео, опубликованном 12News Now и MSNBC, отчетливо виден один из мужчин, которого попытались выдать за привезенного в Мариуполь мигранта. Помимо прочего, на кадрах можно увидеть людей, которые кутаются в пледы, одеты в теплую одежду и куртки. В то же время в Мариуполе прошедшей ночью не было заморозков, что следует из метеосводки в открытом доступе.

Информация о мигрантах, которых свозят в Мариуполь для участия в выборах, не получила распространения в российских СМИ. KP.RU опубликовала материал с опровержением этих сообщений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»