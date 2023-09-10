Чернышов поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Кандидат в мэры Москвы Чернышов поздравил Собянина с победой на выборах

Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поздравил действующего градоначальника Сергея Собянина с победой на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признался, что ему было тяжело конкурировать с Собяниным.« Я поздравляю его с заслуженным первым местом», — заявил он.

По итогам расшифровки данных дистанционного электронного голосования на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса. Второе место занял депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (212 153 голоса). Чернышов замкнул тройку с 159 313 голосами.

Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов прошли 8-10 сентября. Среди прочего, жители столицы избирали мэра. Голосовать можно было как на участках, так и онлайн.